Después de 13 años y tres hijos, he aprendido que no amamantar no me define como madre y que no me hace una persona egoísta. He tomado millones de decisiones por mis hijos, he participado en cosas grandes y pequeñas que no siempre quise, porque soy madre y eso es lo que hacen las madres y los padres. Hubo decisiones que tomé por mí solamente, porque también soy una persona.