"Esta historia no sucede solo en Liberia. Es la historia de la zona rural de Dakota del Sur, de los Apalaches. Es la historia de la gente de la zona rural de Alaska y es la historia de las personas que viven en zonas rurales en todo el mundo", le dijo Panjabi a los periodistas. "Si hay 1.000 millones de personas en el planeta que viven en estas comunidades remotas, ¿cómo solucionamos el problema? La idea es que la ayuda podría no llegar de los lugares que esperamos. Podría no llegar de afuera. Podría, en realidad, venir de adentro".