"Es otro indicador de que la Antártida retrocede en el tiempo geológico. Lo cual tiene sentido si se considera que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han subido a un gran nivel. El planeta no ha experimentado algo parecido desde el Plioceno, 3.000.000 de años atrás, cuando la capa de hielo de la Antártida era más pequeña y los niveles del mar eran más altos", dijo Rob DeConto, un especialista en glaciares de la Universidad de Massachusetts en Amherst, quien no fue parte del estudio pero lo revisó para The Washington Post.