¿Discrimina Facebook a las mujeres ingenieras? Es una pregunta que puede tomar más de un análisis estadístico para contestarla. El tema ha ganado prominencia gracias la investigación realizada por un ingeniero y ex empleado de Facebook Inc. quien, según The Wall Street Journal, descubrió que se critica más a las mujeres ingenieras que a sus pares masculinos por su programación, con un margen diferencial de 35 por ciento. Facebook respondió al análisis: dijo que era incompleto e inexacto. La cantidad de mujeres en el nivel superior era muy escasa.