En Arabia Saudita se considera que las mujeres musulmanas deben usar una pañoleta, pero a las extranjeras no se les exige que adhieran al mismo código de indumentaria. Algunas mujeres prominentes han usado velos en visitas oficiales a Arabia Saudita, pero no llevarlo no se interpreta necesariamente como un insulto a los líderes del país. Al igual que Melania Trump, las ex primeras damas Hillary Clinton y Laura Bush también visitaron el país sin llevar un velo.