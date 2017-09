El estudiante postdoctoral Shideh Ameri, quien trabaja en el equipo de la Universidad de Texas, explicó como GET se diferencia de otros dispositivos similares vía email, "Las diferencias más notables de los GET con otros sensores basados en tatuajes es que, ya que GET es ultradelgado éste forma un contacto con la piel de manera seca y muestra una menor interface entre piel y electrodos, y es un artefacto de menor movimiento", él me dijo. "Aún más, GET es ópticamente transparente y se puede usar en un área como el rostro".