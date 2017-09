Sanchez-Kane

Hace dos semanas, Bárbara Sánchez Kane mostró unos cuantos looks de su marca Sanchez-Kane en la Feria de Arte Urbano de Nueva York. Puede que la diseñadora, que se licenció en ingeniería industrial, esté más familiarizada con las galerías que con las pasarelas. El mes pasado debutó con una instalación realizada en colaboración con el artista visual Orly Anan durante el evento cultural The White Night en su México natal. La Semana de la Moda de Nueva York de Bárbara: el desfile de moda masculina fue su primer trabajo en solitario después de su debut con VFILES el pasado mes de septiembre, pero ya ha establecido una estética muy particular y llena de confianza. ("Marca de ropa mexicana regida por el caos emocional", puede leerse en la sección "Acerca de" del sitio web de Sanchez-Kane).