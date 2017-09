Sam Chui no es el único que hace esto. Hay varias personas en YouTube que hacen videos similares sobre las ventajas de volar en primera clase: NeverNotFlying, Dennis Bunnik, The Luxury Travel Expert. Sin embargo, tal vez el más interesante sea Daniel Goz, un joven de 20 años que actualmente disfruta de su año sabático en Gotemburgo. Goz no es un banquero (ni siquiera tiene empleo), pero al igual que Chui, vuela 100 veces al año en cabinas de primera clase, mientras lleva un diario en video de sus viajes. Para lograr esto, Goz aplicó para decenas de tarjetas de crédito y aprovechó las promociones y multiplicadores que te abonan millas en tu cuenta después de que rebasas ciertos umbrales de pago. "Como toda habilidad, necesitas invertir tiempo, hay muchas cosas que debes aprender. A lo largo de los años, he acumulado esta base de conocimientos que puedo usar a mi favor", dice. "Por ejemplo, sé que si quiero ir a Estados Unidos desde Suecia, podría ser más barato volar desde un aeropuerto secundario y puedo ahorrar 500 dólares en una tarifa de primera clase. A lo largo del camino aprendes pequeñas cosas como esa".