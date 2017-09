Shoop

La influencia que la música tiene en los diseños de Miriam Sanz y Yohei Oki es algo latente y nada casual —de hecho, esa era la intención desde el principio—. Así que, cuando desde Shoop nos contaron que el nombre se debe a un tema homónimo de Salt-N-Pepa, todo cobró sentido. Esta es la prueba de que no es necesario que haya un gran concepto tras el nombre de un proyecto, ya que lo importante es que para ti tenga un valor, como ellos mismos apuntan: "El nombre en sí no significa nada en particular, pero sí es una expresión positiva, como de buena energía. Nos gustó cómo sonaba".