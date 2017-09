Hoy, hace once años que publiqué mi primer artículo en una web. No recuerdo ni sobre qué trataba —aunque sí que me hizo una ilusión tremenda—, pero desde entonces no he dejado de escribir y publicar, al menos, una vez por semana. Me decidí a estudiar Periodismo porque era lo que siempre había querido hacer y, cuando terminé, me di cuenta de que tenía mucha más experiencia laboral que la mayoría de mis compañeros y un futuro, cuanto menos, incierto.