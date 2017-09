No es fácil elegir solo una familia que me haya conmovido, porque todos los casos… Uno nunca se acostumbra. Desde julio del año pasado, se están produciendo una media de diez asesinatos cada noche. Imagínate cuánta gente está muriendo y cuántas escenas del crimen hay. Lo más chocante para mí probablemente sean todos esos casos en los que las víctimas son asesinadas sumariamente. Esas personas casi nunca llevan ningún documento ni nada que los identifique; simplemente están allí, tirados en la calle, envueltos con cinta de embalar, sus rostros envueltos con cinta de embalar y las manos atadas. Un cadáver más, sin identidad. Esos casos concretos me resultan muy impactantes porque todos esos muertos son personas, ¿sabes? Personas a las que han matado y que ni siquiera se han dignado identificar. Se han limitado a dejarlas tiradas como si fuesen animales muertos. No se les ha tratado como a personas. Esos momentos me ponen muy triste y me perturban, porque no quiero acabar así. Nadie quiere acabar así.