A eso de las 10 de la mañana el fuego finalmente cesó. Los combatientes del EI que no estaban muertos habían huido y nos habían dejado seis muertos y muchos más heridos. También civiles. Lo peor fue una niña pequeña que no debía de tener más de 11 años. Le habían disparado en la entrepierna y la bala salió por detrás. Nunca olvidaré el olor de sus entrañas, que yo trataba de contener con las manos para impedir que salieran de su abdomen mientras el médico la envolvía en vendas. Pero era imposible detener la hemorragia, la herida era demasiado grande. La niña gemía débilmente y estaba pálida y fría. Y su madre estaba ahí, sosteniendo la cabeza de su hija y hablándole suavemente en árabe. No paraba de mirarnos, sonriendo con esperanza. En el fondo de nuestro corazón, ambos sabíamos que era en vano. El hospital estaba a cuatro horas de distancia y no disponíamos de suficiente equipamiento o ayuda. Pero no podíamos dejarla morir sin más. Al menos hay que intentarlo, ¿verdad? La vendamos lo mejor que pudimos y la metimos en la siguiente ambulancia que salió hacia el hospital. Todavía no me han dicho qué pasó con ella. De algún modo, no quiero saberlo. Creo que sería demasiado duro.

Cuando la niña se fue, vomité.