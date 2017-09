La diosa viviente de 12 años de edad Samita Bajracharya no responde ninguna pregunta. Su madre habla en su lugar. "Creo que sí extraña parte de su juventud", dice Shoba Bajrachaya al tiempo que recoge las ofrendas que le trajeron sus visitantes. "Echa de menos jugar con sus amigos y todo lo que hacen los niños normales. Pero me gusta que mi hija sea una Kumari porque me enorgullece".