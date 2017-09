Además de por dinero, ¿hay algún otro motivo por el que te dedicas a esto?

Me gusta satisfacer a la gente. En ese aspecto soy un poco como una puta. Conozco los deseos secretos de mis clientes y me gusta satisfacerlos y organizarlo todo. Me encanta saludarlos después y ver la satisfacción en sus caras. Soy humano, me gusta impresionar a la gente. Siempre me gusta ver la forma de actuar de los gánsteres en las películas. A todo el que venga de un sitio pobre le impresiona la imagen del tipo malo. Yo tengo la posibilidad de hacer eso y encima me pagan y me lo agradecen ambas partes. No vendo kilos de drogas en los barrios pobres. Podría haberme dedicado a eso y ganar mucho más.