No hubo nuevos castillos, aldeas, puertos, septos, o fuertes en los créditos iniciales de Game of Thrones del domingo, por una buena razón: hemos estado en todas los lugares en los que vamos a estar. Luego de experimentar mucho en tan poco tiempo, ya casi no tenemos expectativas. Ya vimos todo lo que valía la pena ver. Lo que tomamos como un golpe frío en otoño era el invierno, un invierno no de las estaciones, sino perpetuo. En vista de que estamos en el final de la penúltima temporada de Game of Thrones, tenemos mucho menos que esperar.