Uno de mis amigos DJ, que es residente de Club der Visionäre de Berlín, me habló del tema y decidí escribir una novela basada en él. Luego me di cuenta de que la ficción no iba a funcionar, porque lo interesante de esto son los hechos, por lo que finalmente opté por escribir un libro de no ficción. Una cosa es la ficción y otra muy distinta los hechos históricos.