La teoría de Barrett sobre las emociones construidas, de la que escribe en su nuevo libro How Emotions are Made: The Secret Life of the Brain, es el resultado de décadas de investigación de ella y de otros. Contradice la visión clásica de la emoción que ha persistido durante dos mil años. En el modelo clásico, tus emociones ya están incorporadas a ti. Una persona que creció totalmente sola tendría las mismas emociones complejas que cualquier otra, porque ya nació con ellas.