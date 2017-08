Intrigados por un residuo amarillo dentro de los frascos, lo analizaron y encontraron restos de cebada, mijo, ñame, raíz de calabaza de serpiente y lágrimas de Job (un grano). En un reporte publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, el equipo de Stanford dijo que sus descubrimientos eran las "evidencias directas más tempranas de la producción in situ de cerveza en China, demostrando así que hace casi 5,000 años ya se había establecido una técnica avanzada de infusión".