"Como científico y padre, esas afirmaciones me parecen sumamente irresponsables, sobre todo teniendo en cuenta el problema de consumo excesivo de alcohol que existe en muchos campus universitarios", señaló Greg Miller, director científico del National Dairy Council, organismo estadounidense que se dedica a elogiar las bondades de los productos lácteos en la alimentación. Miller forma o ha formado parte de las juntas editoriales de varias revistas de nutrición y también ha sido editor del American Journal of Clinical Nutrition, que PETA cita en sus alegaciones. "Yo trabajo para el sector, así que no te fíes de mi palabra. Mejor consulta las Directrices dietéticas para los estadounidenses".