Ya me imagino. Me parece increíble que los dos recobraran la conciencia.

A mí también me lo parece. No dejo de darle vueltas a eso. Pero bueno, siempre va a haber cosas que no seamos capaces de explicar. Todo lo que tenía que pasar para que pudiéramos sobrevivir —ese cúmulo de circunstancias improbables— sucedió, milagrosamente.

Supongo que esas circunstancias fueron que el paracaídas frenó lo suficiente la caída y que impactaron contra el suelo en un ángulo que amortiguó el golpe, ¿no?

Sí, eso creo yo. Caímos en parte en la orilla de un lago, donde el suelo es un poco más blando, y quizá el hecho de que cayéramos girando también ayudó. El sitio donde aterrizamos, cómo caímos, la forma en que estábamos atados, hasta el tiempo… Fue una conjunción de muchos elementos que nos favorecieron.

¿Cómo fueron las cosas en el hospital?

La primera noche fue una verdadera tortura. No pegué ojo en toda la noche. Cada dos por tres llamaba a los enfermeros para que me dieran algo para dormir, pero no podía desconectar. Todavía me encontraba en estado de histeria. Cada vez que cerraba los ojos, me veía a mí mismo cayendo. Al día siguiente recobré la compostura y empecé a sentir las extremidades. Me dijeron que me había roto la columna y que necesitaría rehabilitación, pero yo estaba convencido de que no volvería a caminar bien o que acabaría discapacitado para el resto de mi vida.

¿No te parecía increíble no haber sufrido lesiones más graves?

Para nada. No había ni un resquicio de positividad en mí, ni luz al final del túnel. Era todo desalentador y traumático. Solo pensaba, “Joder, tengo el cuerpo y la mente destrozados para el resto de mis días”. Empecé a mostrar los síntomas típicos de la depresión muy pronto.

¿Cómo fueron los meses siguientes?

Básicamente, me encerré en mi cuarto durante unos cuatro meses sin hablar ni ver a nadie. Me quedaba a oscuras o, muy de vez en cuando, veía un rato la tele. Estaba deprimido. No comía, ni me duchaba, y gritaba a mis padres cada vez que se acercaban a mí porque me sentía como un monstruo. El estrés postraumático empezaba a asomar la cabeza. Sufría constantes pesadillas y flashbacks. A veces me despertaba de una pesadilla en pleno día y empezaba a gritar y a tirar las almohadas contra la pared. Tenía que venir mi madre a contenerme y consolarme. Pero al final mejoré. Al tratar mi problema más abiertamente, puedo enseñar a otras personas que están sufriendo lo importante que es dejarse ayudar.

¿Cuánto te dijeron que tardarías en recuperarte por completo?

Dijeron tres meses, pero al final fueron cuatro. Ahora ya puedo caminar. Sigo yendo mucho a fisioterapia y a sesiones de terapia psicológica por el tema de las lesiones. Ahora estoy limitado. No puedo practicar los deportes que practicaba antes. Poco a poco voy recuperando la normalidad y espero poder volver a recuperar la vida de antes. No puedo ir al gimnasio, ni andar en bici, me duelen la espalda y el cuello todos los días y necesito una silla especial en la oficina, aunque alguien que me vea y no lo sepa no sabría nada. Puedo caminar y conducir. He tenido que derramar sangre, sudor y lágrimas para llegar a este punto, pero con un poco más de rehabilitación espero poder hacer cada vez más cosas.

Gracias, Brad.

