Cuando cumplí 13 años algo cambió para mí. Fue un lunes, en 2011. No recuerdo qué mes era, pero recuerdo el día porque me estaba preparando para ir al colegio. Estaba ya de camino con una amiga cuando empezó el bombardeo, muy cerca de nuestra escuela. Mi amiga y yo corrimos para salvar la vida en dirección de vuelta a casa. Yo estaba en shock y no había nadie en casa. Mi madre estaba en el trabajo y mis hermanas en la universidad. Estaba desesperada y quería olvidarme de todo lo que había visto, así que en medio del pánico decidí ponerme a leer un libro. Estuve un rato navegando por internet hasta que encontré uno llamado Unbroken. Por aquel entonces no me gustaba demasiado leer, pero tan pronto como empecé la lectura me sentí más tranquila. Las voces, los gritos y las sirenas pasaron a ocupar un segundo plano en mi mente. Era algo en lo que podía concentrarme y me encantó. Leer se convirtió en mi manera de escapar de los horrores que estaban sucediendo a mi alrededor.