"Cuando se aprobó la concesión Interoceánico en 2013, a todos nos tomó por sorpresa, porque el gobierno no consultó, no dio acceso a que la gente opinara y presentara posiciones al respecto (…) Pero estaba claro que aquí no hay ningún interés de consultar opiniones, ni de expertos, ni del público en general", expresó el Dr. Jorge Huete-Pérez, Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua.