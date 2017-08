"La experiencia sexual es una parte muy importante para el desarrollo de una persona y para forjar su identidad", señala el Dr. Michael Aaron, terapeuta sexual en Nueva York que me aseguró que ha tratado a numerosos clientes que también han intentado "ponerse al día" en el tema de las parejas sexuales". "Una persona que crea que no ha vivido esa etapa, vivirá continuamente con una sensación de carencia en su vida. De algún modo, el recuperar el tiempo perdido en lo referente a oportunidades sexuales suele ser indicativo de un deseo de 'sentirse completo'. Muchos clientes me han contado que sienten que su vida no está completa si no retroceden e intentan resarcirse por todas las oportunidades desaprovechadas".