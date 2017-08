A mi pregunta de qué esperan lograr con Energy Bending, la respuesta es: "En un primer nivel transducir energías que no son visibles ni cuantificables, luego ya tiene un caminote. El mero hecho de transducir una frecuencia que no es escuchable, un ritmo, creo que eso ya para mí es muy mágico", dice Paloma y luego me detalla que transducir es "pasar de una energía a otra, de la eléctrica al calor… por ejemplo".