El peor trabajo que he tenido fue para una agencia de alquiler de yates, cuando tenía 20 años. Apenas comenzaba el verano, y pensé que sería genial que me pagaran por viajar en las islas griegas. Una amiga mía, que ya trabajaba allí, me ayudó a conseguir un empleo de camarera en la agencia. Me dijeron que tenía que estar a la entera disposición de mis clientes 24 horas al día, y que nunca me quejara de las largas horas de trabajo. También me dijeron que ganaría 750 euros (15,000 pesos) por una semana, lo que eliminó cualquier posibilidad de quejarme.