El número de casos de neurocisticercosis se ha mantenido relativamente constante desde 2001, cuando se registraron alrededor de 400 hospitalizaciones en California. Wilkins dice que, aunque no se puede negar que la enfermedad ya no está confinada a los países del tercer mundo, el estado de California no ha dado una respuesta firme al problema debido a que la escasez de presupuesto hace imposible investigar a fondo cada alimento que llega a una comunidad. Los responsables de salud pública deben decidir a qué enfermedades se van a destinar la mayoría de recursos. Hasta la fecha, y a pesar de su naturaleza extremadamente contagiosa, la neurocisticercosis no se encuentra en lo alto de la lista.