Se pueden extraer varias conclusiones de los rusos que viven aquí. Se prevé que para el año 2100 la población de Canadá alcance los cien millones de personas, lo cual me parece fantástico, pero claro, no todo ciudadano canadiense va a poder mudarse a Toronto, Montreal o Vancouver. Así que, ¿por qué no construir ciudades en el Ártico? ¿Es posible convertir esa región en un lugar en el que la gente quisiera vivir?