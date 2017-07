¿Tu trabajo te ayuda a encontrar pareja?

No. Según mi experiencia con las relaciones públicas en el ámbito musical, lo que más interesa a la gente es la música y los artistas con los que trabajo, no tanto lo que hago. No creo que la gente entienda bien qué hacemos los que nos dedicamos a las relaciones públicas. Muchas veces me han preguntado: "¿Y entonces qué haces?". Prefiero que conserven la ilusión en vez de romper la fantasía y decirles que me paso el tiempo ayudando a los artistas a bajar del escenario y escapar por la parte trasera de los recintos en los que no hay cobertura, buscando periodistas y miembros de bandas desaparecidos y tratando de reunirlos.