Bueno, solo si quieres lavarte el cuerpo entero. Pero yo solo me lavo las manos. El resto de mi cuerpo está, digamos, estabilizado. Las bacterias de mi piel se encuentran en un estado muy estabilizado a largo plazo. El espray solo me hace falta para las partes del cuerpo que me lavo con agua, porque elimino las bacterias beneficiosas. Si me diera una ducha normal, luego tendría que rociarme todo el cuerpo con el producto.