Google maps no era de ayuda en aquellos lugares en los que los caminos no aparecían por mucho que hiciese zoom. Lo único que encontré útil fue el río que seguía la frontera, ya que imagine que cruzaba al otro lado. Cuando llegue al último pueblo que mostraba el mapa, empecé a coger motos que me llevaron a través del bosque tropical de la frontera, mientras les preguntaba a los conductores por dónde podría pasar el río sin encontrarme con la policía fronterera de Benin.