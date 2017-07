Hace seis meses, Stephanie se sometió a una reducción de pecho. Me explica que fue precisamente el acoso sexual lo que la llevó a sentirse asqueada de su propio cuerpo. "No me gusta que los hombres me miren; ni siquiera hoy día", me cuenta. "No quiero complacer a los hombres con mi aspecto porque ellos no me complacen a mí". Manon sopesó la decisión durante cinco años hasta que finalmente se sometió a la operación. "Es agotador; al final te pasa factura. Todo se vuelve insoportable".