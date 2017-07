Para su libro de 2014 Masturbation in Pop Culture, Lauren Rosewarne, experta en los retratos pop de la sexualidad, identificó más de 600 escenas modernas del cine y la televisión que representan o hacen referencia al amor propio. Hombre o mujer, con vergüenza o sin ella, en un inicio los clips parecen abarcar toda la gama. Si bien muchas escenas hacen referencia abierta a una variedad de juguetes sexuales dirigidos a las mujeres y construidos para la anatomía femenina, casi ninguna hace referencia a los juguetes sexuales construidos para la anatomía masculina; excepto por las muñecas sexuales, como la de Bud Bundy, "Isis", en Married… With Children o imitaciones que se acercan al concepto del "valle inquietante", como Bianca en Lars and the Real Girl. Sin lugar a dudas, casi todas están destinadas a ser triste sustitutos sexuales para hombres solitarios.