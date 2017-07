Los perros (aunque me duela decirlo porque soy team gato) parecen tener una proporción mucho más favorable de beneficios únicos. Pueden no ser los mejores en bajar la tensión inherente, pero hacen un mejor trabajo en motivar a sus dueños a ejercitarse. La gente se beneficia de la motivación de un compañero para hacer ejercicio, explica Darling. Un perro, "siempre va a querer salir a pasear, y tienen mucho entusiasmo". (Darling observa que algunas personas si sacan a pasear a sus gatos, pero no es tan común).