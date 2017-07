“Pasaba con un camioncito de publicidad y decía que apoyaran el taxi del Ángel”. Susana tuerce la boca, mueve la cabeza en negativa. Está decepcionada. “Yo nada más pasaba y me reía. Lo diluyeron, cambiaron completamente la esencia, la idea. A la fecha en México no han salido los taxis rosas. ¡Los traen hombres! Cuando pasan al lado mío con su bigotote les digo estás bien buenota“. La risa de la mujer es franca y abierta, como ella. “Es bonito saber que generaste algo bueno. Ya quedaron cosas instituidas, como las guarderías, los comedores, los minicréditos, varias cosas que salieron de PROEM. Cuando veo a las muchachas, que nos desgastó mucho esto, la mayoría se sintió utilizada, porque salimos en el periódico, en la tele. Las que eran choferes siguen igual. Hoy no hay un apoyo real para las taxistas, para la mujer”.

Susana da un trago al té con frutas. Reflexiona: “Tengo un amigo francés que me dijo: En mi país, si tú hubieras traído ese proyecto, olvídate, te becan, te dan una mensualidad de menos”, de nuevo bebé. Son pequeños traguitos de asimilación. En 20 años aprendió una lección: no volver a confiar en el gobierno.

“Ahorita la Secretaría de Movilidad dice que tienes que hacer una empresa porque las asociaciones civiles ya no van a entrar en el taxi. Cuesta mucho trabajo hacer una, pero gracias a Dios mi hijo es abogado y me presentó a su jefe, que es que es el Corredor Público 22 Alejandro Ruiz Robles. Me preguntó por qué no lo hice antes. En el aspecto del taxi no admitían que la mujer fuera una empresa. Había machismo, no lo dicen ni lo aceptan pero nos relegaron muchas cosas. Déjame decirte que nunca logré nada del gobierno. Ni placas, ni carro ni nada”.

Ella y su hijo constituyeron la empresa. Aún no la echan a andar pero ya les dio un benefició. Él padece Charcot Marie Tooth, una enfermedad degenerativa que afecta el sistema motor. Hace unos meses sufrió un accidente relacionado con su padecimiento, tuvo que dejar de trabajar y quedó sin seguridad social. Pero gracias a la empresa pudieron realizar el trámite de alta en el Seguro Social y el muchacho fue operado. Aún le falta otro procedimiento quirúrgico, pero ya no tienen que preocuparse por el desgaste económico que eso implica.

“Saber que a mi hijo lo operaron por medio de la empresa no tiene precio”. Susana no puede contenerse, la voz se le quiebra. Las lágrimas sirven de desahogo. “¿Sabes qué me dijo en el hospital? ‘Gracias mamá porque me das ahora la salud. Yo no quería tu trabajo, lo odiaba, pero ahora me está dando la salud’. Ver caminar a mi hijo no tiene precio, no tengo palabras”.