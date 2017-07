Eso sugiere que no fue un hábito mental o una diferencia cognitiva lo que afectó las puntuaciones. Era la presencia del teléfono. Y los investigadores descubrieron que no importaba si el teléfono que estaba cerca estaba boca arriba o boca abajo, encendido o apagado. Con sólo tenerlo a la vista (o de fácil acceso) le agregó una carga cognitiva adicional al cerebro, algo así como pensar constantemente: "no lo agarres, no lo agarres, no lo agarres". Esto redujo la capacidad de concentración de los participantes, llevando sus puntuaciones a un nivel muy bajo.