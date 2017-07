Me levanté de la cama, me bañé y decidí ir a comprar el periódico para poder enterarme de qué estaba pasando en el mundo y no quedar tan desconectado. Hace mucho tiempo dejé de leer la prensa impresa, y siendo sincero, no duré más de diez minutos leyendo porque me pareció muy incómodo. Desayuné y abrí un libro que tenía sin terminar para poder entretener mi mente y huir de mi nueva realidad. Normalmente, cuando leo algún libro, me tomo breaks de diez minutos para responder algunos mensajes o cosas así, y quizás esa era la razón por la cual no lo terminaba. Me costó más que nunca poder concentrarme en el libro, pero logré terminarlo por suerte. Aquí me di cuenta de que hasta mi nivel de concentración se había visto afectado por el uso constante del internet.