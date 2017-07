"No estoy de acuerdo con la censura; no me gusta. Creo que nada debería ser censurado. No creo que a los niños les deban censurar cosas, y no creo que la censura debería afectarles. Creo que debes estar expuesto a las cosas como son: si alguien quiere tomar una lámpara y metérsela por el trasero y publicar una fotografía, no tienes que seguirlo o mirarlo. Pero ellos pueden hacerlo. Especialmente si es bonito", dice Marzella a Creators.