Hace poco dejé de tomar píldoras anticonceptivas y usé un DIU de cobre. Con el cambio, mis menstruaciones eran mucho más profusas, lo cual interpreté como una oportunidad para escuchar a mi cuerpo cuando este me pedía descanso e introspección, y para formar parte de un ciclo. Me di cuenta de que mis periodos se estaban sincronizando con la luna nueva. Empecé a conservar mi sangre menstrual para nutrir las plantas y a usar compresas reutilizables. Mis sentimientos no han cambiado desde que abrí la cuenta. Me alegra mucho que haya tantas seguidoras con experiencias tan diversas: algunas odian sus periodos, a otras les encantan, las hay que no tienen la menstruación y algunas sienten curiosidad, pero al final, todas están ahí para aprender, darse apoyo mutuo y contribuir a normalizar la experiencia.