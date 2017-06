Han pasado dos décadas y, lejos de remitir, las voces que oye Waddingham son ahora nada menos que unas trece. Las tres iniciales siguen ahí, hablando de ella, pero a ellas se han sumado otras que aparecen de vez en cuando. Como Bunny, una voz curiosa y divertida ("siempre está contando chistes") de unos cinco años. La única diferencia con respecto a su situación anterior es que ahora Waddingham no considera que tiene un problema mental o, mejor dicho, este no afecta a su vida diaria. "Mientras estuve ingresada me sentía aterrorizada por las voces porque minaban mi autoestima y mi confianza", recuerda. "Oigo las mismas voces que hace años, pero no me afectan del mismo modo. He dejado de creer en ellas literalmente para hacerlo simbólicamente".