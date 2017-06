"Durante el día realizo mis pruebas de laboratorio". Ataviada con su bata blanca y guantes de latex, Venus da paso al test al grito de "May the test begin" , con una fantasía siempre en la mente y las mismas condiciones, porque al final es un trabajo científico. "No siempre apetece, pero hay entregas que cumplir. Y quizás estás usando uno que te gusta mucho y tienes que probar otro que no te apetece tanto…" Las fantasías sirven para ponerse en situación.