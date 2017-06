Un par de personas conocedoras de mi afinidad por la marca Taco Bell me avisaron de que acababa de salir una especie de híbrido de tortilla de pollo y patata frita y me preguntaron si sería el primer manjar que probaría después de la dieta. En otras circunstancias, el mismo día en que hubieran sacado la tortilla estaría haciendo cola para probarla, pero ahora me daba un poco igual. Sin duda, este mes de abstención me estaba cambiando para mejor, pero no podía evitar sentir que también estaba perdiendo pedazos de mi personalidad en el proceso.

Día 27: Me pasé por casa de un amigo y su novia, a los que no veía desde hacía tiempo. Ella se me quedó mirando de hito en hito y me dijo que había adelgazado mucho. Antes, la mayoría me decían que estaba “en forma”, pero tras varios años de dismorfia corporal fruto de mi estilo de vida en Los Ángeles, el cumplido de mi amiga me subió la moral para el resto del día.

Día 29: En un rincón de la cocina tengo un cartón de leche de almendras que nunca me había atrevido a abrir. En fin.

Reflexionando sobre este mes, era innegable que me sentía mucho más ágil, tanto de cuerpo como de mente. Sin embargo, también sentía que había perdido parte de mi creatividad, mis idiosincrasias y otros encantos. Este estilo de vida estaba consumiendo la chispa de mi personalidad como los antidepresivos que te convierten en una sombra de lo que eras.

Día 30: Se acabó. Pensé que llegado este punto estaría como un estudiante el día antes de empezar las vacaciones de verano, pero no. Todo transcurría con normalidad. No me vi embargado por ningún ansia de romper ninguna norma excepto una: la del sexo. Me pregunto si Mallory también se sintió igual mientras atacaba la cima del Everest.

Epílogo: Siento curiosidad por saber cuánto tiempo más puedo prolongar este estilo de vida disciplinado ahora que ya no tengo obligación. Aunque no veo muy factible ceñirme al cien por cien a una dieta vegana, no me parece descabellado limitar la ingesta de carne y los atracones a los momentos en que esté en compañía. Se acabaron los festines en solitario. Lo mismo puedo hacer con la bebida y las drogas.

Mi apetito por los dulces también parece haber desaparecido, aunque imagino que cuando pase más tiempo, de vez en cuando me entrará un antojo.

En cuanto al gluten, lo he reintegrado en mi dieta porque eliminarlo es absurdo, e incluso perjudicial, si no eres alérgico.

Muchas veces trabajo desde alguna cafetería, por lo que el café suele ser tanto el pretexto para quedarme un buen rato chupando Wi-Fi como el excitante que me ayuda a pasar el día, así que no creo que eso vaya a cambiar, aunque sí me gustaría reducir a dos los cafés que me tomo al día. También reconozco que durante una temporada era adicto al Rockstar, pero no me gustaría que se repitiera.

Obviamente, una proeza semejante no podía dejarse pasar sin una buena celebración. Además, qué mejor forma de saber si realmente echabas de menos algo como atiborrarte de ello nuevamente.

Volví a pesarme y descubrí que había perdido 6,8 kilos. No estaba nada mal. Creo que no pesaba eso desde mi época en la universidad.

En mi primera noche de libertad, me zambullí de cabeza en los excesos: chupitos de vodka, Red Bull, cachimbas y sexo con mi tremendamente comprensiva pareja. Todo eso antes de la cena, para la que fuimos a Animal, un imán para carnívoros empedernidos y la antítesis de los establecimientos veganos que había estado frecuentando durante 30 días. Más que un retorno triunfante a los placeres de la carne, aquella cena se convirtió en una sádica venganza contra el reino animal por haberme privado de toda su fauna durante cuatro semanas. En serio, fue muy jodido. Platos crueles como foie gras, lengua de vaca o tuétano llenaban la mesa, mientras yo devoraba cada uno de ellos con menos humanidad que el anterior. En ese momento se apoderó de mí el Mr. Hyde carnívoro que llevaba tiempo latente, y los ojos aparentemente se me inyectaron en sangre, como en las películas de zombis. Finalmente, gracias al flujo incesante de bebidas, perdí el conocimiento.

Desperté por la mañana del día siguiente para descubrir que, pese a la orgía de hedonismo de la noche pasada, mi cuerpo no quería volver de inmediato a la vida y la alimentación pecaminosas de antes de la dieta. Curiosamente, el único antojo que tuve aquel día fue el de comerme una buena ensalada vegetariana (que no vegana) para cenar. Incluso rechacé los picatostes que me ofrecieron de complemento.

Publicado originalmente en VICE.com