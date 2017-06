"A veces echo la vista atrás y me cuesta creer que he pasado tantos años torturándome de esa manera. Todo empezó con querer ser más "saludable" y se precipitó hasta convertirse en una enfermedad mental de la que aún hoy no me siento del todo liberada. Aunque ahora ya no limito mi ingesta ni me doy atracones para luego vomitar, todavía no me he librado de ese impulso que me obliga a pensar que comer está mal o que debo controlar lo que como", confiesa.