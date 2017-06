Después de abrir con un sample de Fire Walk With Me, Chimaira presenta una canción sobre (de nuevo, spoiler alert) la revelación de Laura Palmer sobre quien abusó de ella a lo largo de su vida, y sobre su estado mental al momento de su muerte. No todas las letras están relacionadas con Twin Peaks –"I'm going to pound you into oblivion / I'm going to make you fucking bleed (Voy a lanzarte al olvido / voy a hacerte sangrar)" podría formar parte de cualquier otra canción de Chimaira— pero la mayoría están directamente inspiradas en la documentación que hace la serie de los últimos siete días de Palmer (por ejemplo, "Y ahora los ángeles han perdido sus alas"), sacando letras directamente del guión.