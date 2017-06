Una fórmula televisiva que en los años posteriores cosechó sus mayores éxitos internacionales mostrando la vida diaria, de forma más o menos guionizada, de jóvenes extremadamente ricos. Fue el caso, por ejemplo, de My Super Sweet 16de MTV, pero también de los archiconocidos The Simple Life o Keeping up with the Kardashians. La riqueza de sus protagonistas deslumbró a los jóvenes de medio mundo que, atenazados en una sociedad que no les ofrecía un futuro muy brillante, soñaban cada día con tener todo lo que deseaban sin hacer el más mínimo esfuerzo.