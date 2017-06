Un póster en el que Stylorouge no participó fue el que incluyó el famoso monólogo de McGregor de "Elige la vida…" ("Choose life…"). Durante años creí que ese póster era la versión "oficial" de la película, ya que no había visto el póster de los personajes. Había visto la versión del monólogo incontables veces, colgado en las habitaciones de dormitorios y apartamentos. Incluso recuerdo el primer momento en que lo vi, durante mi primer año de universidad en agosto de 2004, durante la venta anual de posters del campus. Entonces, ¿quién hizo ese diseño? ¿Fue alguna versión pirata producida en masa? No exactamente. Después de que Stylorouge creó el póster original, los productores le cedieron la campaña a otra agencia.