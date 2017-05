A este respecto, la cosas podrían irme peor, la verdad. Aunque también podrían irme mucho, mucho mejor. Por una parte, tengo trabajo. Un trabajo, además, en el sector de los medios de comunicación. Por otra parte, he ido a la universidad, lo que me ha generado una deuda de 40,000 dólares. Por una parte, estoy de alquiler en una casa más o menos cerca del centro y convivo con mis amigos. Por otra parte, probablemente tenga que convivir con ellos los próximos 30 años de mi vida, porque el precio medio de una casa en Australia no baja del millón de dólares. Me preocupo mucho por el tema del dinero. Supongo que es algo que debería analizar con un especialista, pero como no tengo dinero…