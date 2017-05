Tengo epilepsia. Hace diez años no me habría sentido cómoda reconociendo mi afección. Supongo que esperaba ser capaz de superarlo con los años, como les ocurre a menudo a los niños que sufren epilepsia. Sin embargo, hoy en día lo veo como un tema de conversación como otro cualquiera; a veces lo introduzco con toda naturalidad: "No puedo conducir". "¿Por qué?", me preguntará la otra persona, "¿te da pereza?". "No, es porque tengo epilepsia", contestaré. De repente, mi interlocutor me encontrará sumamente interesante. "Y, ¿con cuánta frecuencia te pasa eso?".

"Eso" hace referencia a los ataques. Porque la mayoría cree que la epilepsia se reduce a los ataques. Yo prefiero llamarlo convulsiones, que suena un poco menos medieval. Les contesto que no suelo sufrir crisis a menudo porque las tengo muy controladas con la medicación. Esta explicación suele tranquilizarles bastante, al saber que la chica que acaban de conocer en una fiesta no va a hacer cosas raras.