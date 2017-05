Yelena Kolikhayeva es una jubilada que ha asistido a la función con su nieto, un niño de cinco años llamado Matvei. Kolikhayeva cuenta que hace años trabajó en un instituto del Circo y que no le parece que el espectáculo sea "dañino" de ninguna manera. "Si un gato no quiere hacer un número, no se le obliga a que lo haga", cuenta.