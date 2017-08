"Si la lucha por mis convicciones me llevaba asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumía ese riesgo. Y si ustedes en este momento están viendo este video es precisamente porque eso fue lo que ocurrió, porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Preso de conciencia, preso por mis ideas, preso por querer una mejor Venezuela", señaló Leopoldo López en un mensaje filmado en su vivienda en Caracas, donde tenía arresto domiciliario, antes de que las fuerzas chavistas lo trasladaran nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde el martes por la noche.