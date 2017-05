"Lo que ha provocado es que la fiscal general vuelva al sitio que le corresponde, que es la defensa de la constitucionalidad y cumplir con su tarea de autonomía e independencia en la fijación de la Justicia. Cuando una de las aristas del poder se desvanece, se sale, las otras empiezan a moverse también. Hay muchos actores en ese tablero que también contribuyen, no solo la gente en la calle, no solamente la Asamblea haciendo propuestas. Para el resto del poder judicial ahora la tarea no es solamente apoyar al régimen de Nicolás Maduro sino oponerse a la fiscal", adhirió.